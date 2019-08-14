«Ливерпуль» – «Челси». Жиру открыл счет - Советский спорт
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14 августа 2019 22:42ФутболКоноплев Александр

«Ливерпуль» – «Челси». Жиру открыл счет

Через несколько минут «Челси» забил еще, но гол отменили.

Открыт счет в матче за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». На 36-й минуте отличился форвард лондонцев Оливер Жиру. Ему ассистировал Кристиан Пулишич.

Матч проходит в Стамбуле.

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