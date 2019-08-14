«Ливерпуль» – «Челси». Жиру открыл счет

Открыт счет в матче за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». На 36-й минуте отличился форвард лондонцев Оливер Жиру. Ему ассистировал Кристиан Пулишич.
Матч проходит в Стамбуле.
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