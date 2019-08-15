«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Счет на 36-й минуте матча открыл Одивье Жиру с передачи Кристиана Пулишича. Во втором тайме команде Юргена Клоппа удалось отыграться усилиями Садио Мане, который забил мяч на 48-й минуте с передачи Роберто Фирмино.

В дополнительное время Мане забил второй гол в ворота «Челси» на 95-й минуте, однако до конца финального свистка лондонскому клубу удалось отыграться. На 100-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти победу одержал «Ливерпуль» со счетом 5:4. У «Челси» одиннадцатиметровый не смог реализовать Тэмми Абрахам, который пробил мимо ворот.

Также добавим, что английский клуб вышел на третье место в истории по количеству побед в Суперкубке УЕФА. «Ливерпуль» завоевал этот трофей в четвертый раз. Ранее в 1977, 2001 и 2005 годах.

По информации официальной страницы сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, рекордсменами по этому показателю являются «Барселона» и «Милан», завоевавшие трофей по пять раз.

Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» — «Челси» — 2:2 (5:4)

Голы: 0:1 – Жиру – 36, 1:1 – Мане – 48, 2:1 – Мане – 95, 2:2 – Жоржиньо – 101 (с пенальти).