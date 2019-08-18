Молодежка «Барселоны» отказалась от матча за бронзу товарищеского турнира Вальдес решил поберечь своих игроков.

«Барселона» U19 не сыграет с «Эвертоном» в матче за третье место товарищеского турнира в Голландии, сообщает Mundo Deportivo.

Как объяснил главный тренер команды Виктор Вальдес, тому виной ужасная погода, плохой газон и большое количество травмированных игроков в составе.

– Не вдаваясь в подробности: в таких условиях слишком велик риск травм. Давайте брать во внимание физические состояние игроков. Я всегда на стороне своих футболистов, – сказал Вальдес.

В полуфинале «Барселона» уступила ПСВ – 0:1.