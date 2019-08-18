ФИФА увеличила наказание за расизм ЛГБТ-футболисты получили защиту от ФИФА.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) увеличила в два раза сроки дисквалификации за проявление расизма, сообщает Reuters.

Теперь максимальное наказание для провинившиеся будет составлять 10 игр, вместо пяти нынешних.

Также федерация расширила перечень защищаемых прав. Теперь запрещено оскорблять футболистов не только по национальному признаку, но и из-за пола, инвалидности, сексуальной ориентации, языка, религии, политическим убеждениям и заработку.