Паршивлюк ушел из «Спартака» из-за конфликта с Аленичевым Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк объяснил, почему он ушел из «Спартака» летом 2016 года после 10 лет в клубе.

– Думаю, травмы не имели никакого отношения к моему уходу из «Спартака». За год до этого я отыграл сезон, забил два гола, отдал четыре голевые передачи, вызывался в сборную. Говорить о травмах в контексте того времени неправильно. Был конфликт, который перерос в нечто большее. На этом фоне оставалось выбрать — либо я, либо он. Понятно, что тренер на первом месте, – сказал Паршивлюк в эфире «Матч ТВ».

Паршивлюк провел полный сезон при Мурате Якине, а при сменившем его Дмитрии Аленичеве сначала потерял место в составе, а потом был переведен в «Спартак-2».