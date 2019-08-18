«Ростов» в Уфе потерпел первое поражение в чемпионате До этого команда Валерия Карпина выиграла три матча и дважды сыграла вничью.

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В матче шестого тура российской премьер-лиги «Уфа» на своем поле обыграла «Ростов» – 2:0.

Дубль в составе победителей оформил нигерийский форвард Сильвестр Игбун. Он отличился на 40-й и 79-й минутах встречи. Все голы здесь.

«Уфа» с семью очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Башкортостана примет «Зенит».

«Ростов» с 11 очками замыкает тройку лучших команд чемпионата. 25 августа дончане дома примут «Рубин».

РПЛ

Шестой тур

«Уфа» – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 40 (1:0); Игбун, 79 (2:0).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев (Йокич, 62), Фомин, Емельянов (Голубев, 77), Карп, Игбун, Гиоргобиани.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Сигурдссон, Ионов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Глебов, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Емельянов, 22; Сухов, 90; Йокич, 90+4 – Глебов, 18; Песьяков, 40; Сигурдссон, 74.