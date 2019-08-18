«Челси» упустил победу в матче с «Лестером» Напомним, что в первом туре «Челси» разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед».

Загрузка... В матче второго тура английской премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. Счет на седьмой минуте открыл защитник лондонцев Мэйсон Маунт. Гости отыгрались на 67-й минуте усилиями Уилфреда Ндиди. После двух туров в активе «Челси» всего лишь одно очко. Клуб занимает 15-е место.