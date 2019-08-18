В «Динамо» опровергли интерес к Рибери За свою карьеру Рибери выиграл 26 трофеев.

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Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подчеркнул, что полузащитник Франк Рибери не вел переговоры с московским клубом.

– У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка, – рассказал Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

По данным зарубежных СМИ, 36-летний француз с большой вероятностью перейдет в «Фиорентину».