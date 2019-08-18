«Бавария» отказалась от трансфера Сане Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге официально подтвердил отказ мюнхенского клуба от подписания полузащитника «Манчестера Сити» Лероя Сане.

Загрузка...

С футболистами были согласованы условия личного контракта, но позже он получил тяжелую травму крестообразных связок колена.

– Нет, ребята! Все знают, что означает разрыв крестообразной связки и какое время потребуется для восстановления, – приводит слова Румменигге Bild.