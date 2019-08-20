Артем Ребров: Такие вечера остаются в памяти надолго (фото) «Спартак» победил ЦСКА в шестом туре премьер-лиги.

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Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился эмоциями после победы в дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в шестом туре премьер-лиги.

«Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго. Спасибо команда и стадион, было безумно круто», – написал Ребров в инстаграме, опубликовав фотографии из раздевалки и фанатского сектора «Спартака».

Напомним, «Спартак» одержал победу благодаря двум голам француза Самуэля Жиго. У ЦСКА единственный мяч на счету Марио Фернандеса.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в премьер-лиге. Теперь 22 августа красно-белые сыграют в гостях с «Брагой» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.