«Краснодар»: Из Греции планируем привезти не только магнитик (фото) «Краснодар» отправился на матч с «Олимпиакосом».

«Краснодар» вылетел на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», сообщает официальный инстаграм клуба.

«Вылетаем в Грецию. Планируем привезти не только магнитик», – говорится в сообщении.

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Краснодар» прошел «Порту» за счет большего числа голов на чужом поле (0:1, 3:2). В свою очередь вице-чемпионы Греции дважды обыграли турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0).

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет 21 августа на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало игры – 22:00 (мск).

Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре. Победитель пары получит право выступить на групповом этапе.