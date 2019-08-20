Сильванус Нимели: В Либерии смотрят каждый матч «Спартака-2» Либериец стал лучшим легионером ФНЛ прошлого сезона.

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели, получивший приз лучшему легионеру ФНЛ прошлого сезона, рассказал об интересе к турниру в его родной Либерии.

«Я был капитаном молодежной сборной; в стране рассчитывают на наше поколение, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт клуба. – Я знаю, что в Либерии смотрят каждый матч «Спартака-2», отслеживают мою игру. Раньше, конечно, никто не слышал о ФНЛ, но сейчас за ней следят и журналисты, и болельщики».

Отметим, что Нимели получил вызов в сборную Либерии на матчи первого раунда отборочного турнира чемпионата мира со Сьерра-Леоне (2 и 10 сентября).