Гари Невилл: Де Брюйне завораживает меня, он не уступает Бекхэму и Джеррарду Бельгиец сделал две результативные передачи в матче с «Тоттенхэмом».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

«Де Брюйне завораживает меня, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Он из тех игроков, которые очень хороши, футболист мирового уровня. Первые 60 минут в субботу (в матче с «Тоттенхэмом» – 2:2) он играл потрясающе.

Он всегда хорошо располагается на поле. Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард – два лучших ассистента, которых я видел на правом фланге в премьер-лиге. Он не уступает им по качеству – и это высокая похвала. Он делает все так же хорошо, как и они».

Напомним, в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» 28-летний бельгиец отметился двумя результативными передачами.