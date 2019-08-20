Сильванус Нимели: Момент выхода на замену с «Рубином» стоит у меня на заставке телефона

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели вспомнил свой дебют за основу в матче с «Рубином» и рассказал о цели закрепиться в первой команде.
«Момент выхода на замену в матче с «Рубином» стоит у меня на заставке на телефоне, он все время у меня перед глазами, – сказал 20-летний либериец в интервью клубной пресс-службе. – Вспоминаю тот вечер каждый день, когда ложусь спать.
Конечно, я должен дорасти до основного состава. В «Спартаке» я вышел на новый уровень. Не сравнить с тем, каким был, когда только приехал».
Напомним, Нимели перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. 29 октября прошлого года он вышел на замену в матче премьер-лиги с «Рубином» (1:1).
В нынешнем сезоне в восьми матчах ФНЛ нападающий забил два гола и сделал две результативные передачи.
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