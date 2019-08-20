«Аталанта» предложила 10 миллионов евро за Луана Нападающий «Гремио» Луан может оказаться в «Аталанте», сообщает Tuttomercatoweb.

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Итальянцы готовы заплатить за бразильца 10 миллионов евро перед дебютным сезоном в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии 26-летний олимпийский чемпион забил один мяч в 15 играх за клуб.

Напомним, что в 2017 году Луаном интересовались «Спартак» и «Зенит». Сообщалось, что красно-белые могли заплатить за нападающего 30 миллионов евро, но в последний момент от сделки отказались.