Педро Роша: В «Крузейро» я как дома, хотелось бы остаться Права на бразильца принадлежат «Спартаку».

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Форвард «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», заявил, что хотел бы остаться в бразильском клубе.

«Я очень доволен и получаю удовольствие от выступления за «Крузейро», – приводит Lance! слова 24-летнего бразильца. – Меня очень хорошо приняли. А когда чувствуешь себя как дома, логично, что хотелось бы остаться.

Надеюсь, к декабрю, когда закончится аренда, все будет решено. И даст Бог, я останусь в клубе».

Напомним, Роша выступает за «Крузейро» на правах аренды с апреля. Соглашение между клубами рассчитано до конца года. В 13 матчах за клуб на счету нападающего два гола и две результативные передачи.

Добавим, что в «Спартаке» Роша забил один гол и дважды ассистировал партнерам в 19 матчах.