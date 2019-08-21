«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов Начало матча – 22:00 (мск).

«Краснодар» проведет в гостях у «Олимпиакоса» первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде бронзовый призер минувшего сезона премьер-лиги выбил из борьбы «Порту» за счет большего числа голов на чужом поле (0:1, 3:2). В свою очередь вице-чемпионы Греции дважды нанесли поражение турецкому «Истанбулу» (1:0, 2:0).

Отметим, что «быки» впервые в своей истории выступают в Лиге чемпионов, тогда как «Олимпиакос» провел на групповом этапе турнира 116 матчей.

Также в среду состоятся еще два матча раунда плей-офф: «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия) и «Янг Бойз (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия).

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).