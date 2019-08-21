Александр Мостовой: «Краснодар» справится с подачами Вальбуэна Француз сыграет с «быками» в составе «Олимпиакоса».

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о французе Матье Вальбуэна из «Олимпиакоса», с которым в среду «Краснодар» проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Все знают про отличные подачи француза, но, думаю, что «Краснодар» с ними справится, – приводят «Известия» слова Мостового. – У «горожан» сейчас хватает высоких футболистов, которые отлично играют на верховых мячах.

В целом «Олимпиакос» по зубам российскому клубу. И вообще, считаю «Краснодар» фаворитом грядущей встречи».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Краснодар» прошел «Порту» (0:1, 3:2), а «Олимпиакос» выбил «Истанбул» (1:0, 2:0).

34-летний Вальбуэна выступает за «Олимпиакос» с 2019 года. В 2014-2015 годах он играл за «Динамо».

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).