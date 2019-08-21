Максим Деменко: Если «Краснодар» зацепит ничью в гостях у «Олимпиакоса», то выйдет в групповой этап - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 августа 2019 09:20ФутболЛипкин Антон

Максим Деменко: Если «Краснодар» зацепит ничью в гостях у «Олимпиакоса», то выйдет в групповой этап

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в Греции в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал предстоящий первый матч с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Если «Краснодар» сумеет зацепиться хотя бы за ничью на выезде, то у меня нет никаких сомнений, что они решат задачу в ответной игре и пройдут в групповой этап, – приводят «Известия» слова Деменко. – В домашнем матче будет гораздо проще».

Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории выступает в Лиге чемпионов. В третьем квалификационном раунде «быки» выбили из борьбы «Порту» (0:1, 3:2).

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс
Еще по теме:
Скончался российский боксер Артем Игнатьев. Ему было 36 лет Кремлев получил премию как руководитель лучшей федерации бокса Умар Кремлев: История с Ковалевым похожа на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание
Кормье бился, но проиграл. Миочич нокаутировал его и отобрал пояс чемпиона UFC (видео) Видео лучших моментов турнира UFC 241. 18.08.2019 10:17 ММА Ващенко Сергей
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились – ничего страшного, живем дальше
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Генеральная репетиция для «Ак Барса» и «Локомотива». Интриги Кубка ЛЖД 20 августа стартует традиционный турнир в Латвии. 19.08.2019 13:16 Хоккей Костяев Иван
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
«Пресс-атташе выиграл миллион, мне б хоть сто рублей выиграть». Интервью с Овечкиным Перед торжественным открытием филиала хоккейной академии «Авангарда» и накануне товарищеского матча между омичами и московским «Динамо» Александр Овечкин ответил на вопросы журналистов. 15.08.2019 17:30 Хоккей Анисимов Вадим
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Новости
09:20 Футбол Максим Деменко: Если «Краснодар» зацепит ничью в гостях у «Олимпиакоса», то выйдет в групповой этап
09:06 Футбол Тимофеев не сыграет со «Спартаком» по условиям аренды
08:49 Хоккей Андрей Мартемьянов: В матче с «Динамо» увидели, на кого сможем надеяться в сезоне
08:41 Футбол Александр Мостовой: «Краснодар» справится с подачами Вальбуэна
08:34 Футбол «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
08:22 Футбол Педро Роша: В «Крузейро» я как дома, хотелось бы остаться
08:01 Хоккей Томаш Гика: Шипачеву было трудно в «Вегасе», поскольку он не знал английский
07:50 Футбол Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»
07:32 Футбол Николя Пепе: Задача «Арсенала» – победить в Лиге Европы
07:19 Футбол Луис Адриано помог «Палмейрасу» победить «Гремио» в Кубке Либертадорес
07:05 Теннис Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке
06:55 Теннис Рублев победил Рамоса-Виноласа во втором круге в Уинстон-Сейлеме
23:54 Футбол «Брюгге» на выезде победил ЛАСК
23:50 Футбол «Аякс» без Промеса не смог обыграть АПОЭЛ
23:26 Футбол СМИ: Рибери будет зарабатывать в «Фиорентине» 10 миллионов в год
22:53 Футбол «Аталанта» предложила 10 миллионов евро за Луана
22:24 Футбол Дмитрий Селюк: 50 тысяч рублей за Сутормина? Даже как-то многовато
22:18 Футбол Ари и Мартынович не сыграют с «Олимпиакосом»
21:48 Хоккей Рижское «Динамо» забросило три безответных шайбы «Автомобилисту»
21:41 Теннис Рублев вышел во второй круг турнира в Сейлеме
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика