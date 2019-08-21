Максим Деменко: Если «Краснодар» зацепит ничью в гостях у «Олимпиакоса», то выйдет в групповой этап «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в Греции в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал предстоящий первый матч с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Если «Краснодар» сумеет зацепиться хотя бы за ничью на выезде, то у меня нет никаких сомнений, что они решат задачу в ответной игре и пройдут в групповой этап, – приводят «Известия» слова Деменко. – В домашнем матче будет гораздо проще».

Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории выступает в Лиге чемпионов. В третьем квалификационном раунде «быки» выбили из борьбы «Порту» (0:1, 3:2).

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).