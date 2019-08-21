Максим Деменко: Если «Краснодар» зацепит ничью в гостях у «Олимпиакоса», то выйдет в групповой этап

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал предстоящий первый матч с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
«Если «Краснодар» сумеет зацепиться хотя бы за ничью на выезде, то у меня нет никаких сомнений, что они решат задачу в ответной игре и пройдут в групповой этап, – приводят «Известия» слова Деменко. – В домашнем матче будет гораздо проще».
Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории выступает в Лиге чемпионов. В третьем квалификационном раунде «быки» выбили из борьбы «Порту» (0:1, 3:2).
Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание Кормье бился, но проиграл. Миочич нокаутировал его и отобрал пояс чемпиона UFC (видео) Видео лучших моментов турнира UFC 241. 18.08.2019 10:17 ММА Ващенко Сергей Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Генеральная репетиция для «Ак Барса» и «Локомотива». Интриги Кубка ЛЖД 20 августа стартует традиционный турнир в Латвии. 19.08.2019 13:16 Хоккей Костяев Иван Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья «Пресс-атташе выиграл миллион, мне б хоть сто рублей выиграть». Интервью с Овечкиным Перед торжественным открытием филиала хоккейной академии «Авангарда» и накануне товарищеского матча между омичами и московским «Динамо» Александр Овечкин ответил на вопросы журналистов. 15.08.2019 17:30 Хоккей Анисимов Вадим Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья