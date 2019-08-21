Сергей Балахнин: Теперь кажется, что «Краснодар» может обыграть любую команду - Советский спорт
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21 августа 2019 10:03ФутболЛипкин Антон

Сергей Балахнин: Теперь кажется, что «Краснодар» может обыграть любую команду

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в квалификации Лиги чемпионов.

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о шансах «Краснодара» в матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Теперь кажется, что «горожане» способны обыграть на этом этапе любую команду, в том числе и «Олимпиакос», – приводят «Известия» слова Балахнина. – Кубанцы этим летом провели самую мощную трансферную кампанию в своей истории, и это дает плоды».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Краснодар» прошел «Порту» (0:1, 3:2), в то время как «Олимпиакос» был сильнее «Истанбула» (1:0, 2:0).

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало – 22:00 (мск).

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