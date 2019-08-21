Президент «Оренбурга»: 50 тысяч за Сутормина? Так уж договорились, что теперь делать «Оренбург» получил за игрока компенсацию в 50 тысяч рублей.

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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказался о компенсации за переход полузащитника Алексея Сутормина в «Рубин», а оттуда в «Зенит».

Накануне стало известно о том, что за 25-летнего игрока «Оренбург» получил 50 тысяч рублей.

«Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд, – приводит ТАСС слова Кияева. – Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать».

Напомним, в «Рубине» Сутормин провел чуть больше недели, после чего также за 50 тысяч рублей перешел в «Зенит», за который сыграл во всех шести турах премьер-лиги.