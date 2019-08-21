«Тоттенхэм» задолжал 600 миллионов фунтов по кредиту на строительство стадиона Изначально планировалось, что кредит будет погашен к апрелю 2022 года.

«Тоттенхэм» провел рефинансирование более 400 миллионов фунтов банковского долга, сообщает The Athletic.

На строительство стадиона «шпоры» взяли кредит у трех компаний (Bank of America, Goldman Sachs и HSBC) на общую сумму 637 миллиона фунтов. Изначально планировалось, что долг будет погашен к апрелю 2022 года.

Однако Bank of America запустил схему преобразования 400 миллионов фунтов в облигации со сроком погашения от 15 до 30 лет. Хотя эта сделка не приведет к немедленному снижению уровня чистого долга «Тоттенхэма», который приближается к 600 миллионам фунтов, это позволит отстрочить выплаты по кредиту.

Отметим, что строительство нового стадиона «Тоттенхэма» обошлось клубу в один миллиард фунтов.