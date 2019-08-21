Калугин перенес успешную операцию

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, в воскресенье в матче девятого тура ФНЛ с «Факелом» (3:0) 21-летний игрок получил перелом верхней челюсти в столкновении с голкипером соперника Данилой Ермаковым. Восстановление Калугина займет от полутора до трех месяцев.
«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Пусть процесс реабилитации пройдет успешно и быстро», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Калугин проводит второй сезон в «Луче». В стартовавшем чемпионате он выходил на замену в двух матчах.
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