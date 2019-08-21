Вильена вызван в сборную Голландии Полузащитник провел восемь матчей за «Краснодар».

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Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена вызван в сборную Голландии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Германией и Эстонией, сообщает официальный твиттер Королевского футбольного союза Нидерландов.

24-летний центральный полузащитник перешел в «Краснодар» нынешним летом из «Фейеноорда». В составе «быков» он провел восемь матчей в премьер-лиге и квалификации Лиги чемпионов, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Также главный тренер «оранжевых» Рональд Куман вызвал в команду бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который с нынешнего сезона выступает за «Аякс».

Добавим, что Голландия сыграет с Германией 6 сентября в Гамбурге и с Эстонией 9 сентября в Таллине.