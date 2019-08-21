Тренер «Браги»: «Спартак», как и мы, заслуживает играть на групповом этапе Лиги Европы

- «Спартак» - сбалансированная команда. Я знаю Жиго, Мельгарехо, Бакаева, Шурле знают все... У московской команды есть качественные игроки во всех линиях. Российский клуб, как и мы, заслуживает выхода в групповой этап Лиги Европы.
«Спартак» имеет большой послужной список выступлений на европейских турнирах, и несмотря на то, что несколько лет не участвовал в международных соревнованиях, является одним из лучших клубов, с которыми нам приходилось сталкиваться, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы, - приводит слова Са Пинту O Jogo.
Напомним, что первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии в четверг, ответная встреча состоится в Москве 29 августа.
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