«Трабзонспор» объявил о подписании двухлетнего контракта со Старриджем

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 29-летним английским форвардом рассчитан до лета 2021 года.
Отметим, что Старридж перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
Напомним, что Старридж перешел в «Ливерпуль» из «Челси» в январе 2013 года. С тех пор нападающий провел 160 матчей за мерсисайдский клуба, записав на свой счет 68 забитых мячей и 26 результативных передач.
Контракт форварда с «Ливерпулем» завершился по окончании сезона-2018/19. Соглашение не было продлено и Старридж покинул клуб.
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