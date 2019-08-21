«Трабзонспор» объявил о подписании двухлетнего контракта со Старриджем Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж стал игроком турецкого «Трабзонспора».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 29-летним английским форвардом рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что Старридж перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Старридж перешел в «Ливерпуль» из «Челси» в январе 2013 года. С тех пор нападающий провел 160 матчей за мерсисайдский клуба, записав на свой счет 68 забитых мячей и 26 результативных передач.

Контракт форварда с «Ливерпулем» завершился по окончании сезона-2018/19. Соглашение не было продлено и Старридж покинул клуб.