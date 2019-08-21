Рикарду Са Пинту: За «Порту» мстить не будем

- У российского клуба хороший баланс состава, - заметил 46-летний специалист. - И в нападении, и в защите. Но самая сильная сторона команды - переход в контратаку. «Спартак» может провести голевую комбинацию от своей штрафной до чужой за несколько секунд. Для этого есть исполнители. Мы должны держать максимальную концентрацию все 90 минут.
- Кого больше всего опасаетесь в составе красно-белых?
- Мы никого не опасаемся. А выделить могу Андре Шюррле и Эсекиэля Понсе. Оба в представлении не нуждаются.
- Есть желание отомстить за «Порту», который был выбит из Лиги чемпионов представляющим Россию «Краснодаром»?
- Нет, об этом точно не думаем. Наша задача - не поквитаться за «Порту», а выйти в групповой турнир Лиги Европы. Для этого нужно побеждать «Спартак».
- А зачем «Браге» Лига Европы? Там же нельзя заработать много денег?
- Мы не делим турниры по важности. Хотим играть везде. И везде побеждать.
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