Сергей Матвеев: Не считаем, что выбрали неправильный состав на матч с «Олимпиакосом» «Краснодар» крупно проиграл в Греции в квалификации Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев высказался о выборе состава на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Наша команда сейчас находится в очень трудном графике: чемпионата и отборочных игр Лиги чемпионов, – сказал Матвеев на пресс-конференции. – Мы пытаемся ротировать наш состав, чтобы удачно выступать на двух фронтах, но, к сожалению, в этом матче нам это не удалось.

Мы не считаем, что состав был выбран неправильно, потому что через два дня нас ждет очень важная игра с «Локомотивом».

Напомним, «Краснодар» пропустил три гола в последние 12 минут матча. Дубль у «Олимпиакоса» сделал серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».