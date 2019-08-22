Ари: «Краснодар» может пройти дальше, вспомните «Барселону» и «ПСЖ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 августа 2019 11:25ФутболЛипкин Антон

Ари: «Краснодар» может пройти дальше, вспомните «Барселону» и «ПСЖ»

«Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Форвард «Краснодара» Ари, пропустивший первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее, считает, что его команда сохраняет шансы на выход в групповой этап.

«Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет, – приводит ТАСС слова 33-летнего российского нападающего. – Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ».

Напомним, «Краснодар» пропустил первый гол на 30-й минуте матча, а еще три – в последние 12 минут игры.

В сезоне-2016/2017 «Барселона» прошла «ПСЖ» после гостевого поражения (0:4), победив дома со счетом 6:1.

Добавим, что Ари не играет с 7 августа, когда получил травму в первом матче третьего квалификационного раунда с «Порту» (0:1).

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат» Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 Россия обыграла Иран и пробилась на Олимпиаду-2020
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостояний Пока в историческом противостоянии «Спартака» и Португалии в еврокубках полный паритет. Как и в дуэли «Браги» с Россией. 22.08.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай
После Барти – за бортом. Шарапова проиграла во втором круге Цинциннати Эшли Барти Мария Шарапова не сумела пробиться в третий раунд «Премьера» в Огайо. В среду россиянка уступила второй ракетке мира Эшли Барти – 4:6, 1:6. 14.08.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. 06.08.2019 17:30 Теннис Мысин Николай
Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. 18.06.2019 09:16 Фигурное катание Тигай Лев
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.  23.06.2019 21:00 Фигурное катание
Новости
12:17 Паралимпиада Президент МПК: Россия будет выступать в Токио
12:09 Футбол Сергей Семак: Точные сроки восстановления Дриусси и Малкома станут известны на следующей неделе
12:00 Футбол Дриусси и Малком не сыграют с «Уфой»
11:53 Футбол Сергей Семак: Дисквалификация неожиданной не стала
11:48 Футбол Денис Терентьев: Победа «Уфы» над «Ростовом» дает нам большую мотивацию
11:40 Футбол Конте готов лично поручиться за Видаля перед руководством «Интера»
11:25 Футбол Ари: «Краснодар» может пройти дальше, вспомните «Барселону» и «ПСЖ»
10:14 Футбол Александр Мартынович: «Краснодар» зря побежал вперед во втором тайме
10:02 Футбол Георгий Джикия: Состав варьируется, и в этом тоже есть свои плюсы
09:55 Футбол Гиоргос Масурас: Большую часть времени справлялись с контратаками «Краснодара»
09:44 Футбол Малькольм Баду: Победа «Краснодара» над «Порту» – пример для «Спартака»
09:36 Футбол Владимир Быстров – о поражении «Краснодара»: Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала
09:29 Футбол Сергей Матвеев: По первым предположениям Кабелла выбыл надолго
09:20 Футбол Сергей Матвеев: Не считаем, что выбрали неправильный состав на матч с «Олимпиакосом»
09:13 Футбол Сергей Матвеев: При счете 2:0 можно было остановиться, а мы сыграли авантюрно
08:59 Теннис Рублев победил Куэрри и вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме
08:50 Футбол В четверг пройдет 21 матч раунда плей-офф Лиги Европы
08:35 Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
23:53 Футбол «Краснодар» разгромно уступил в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
22:49 Футбол «Олимпиакос» - «Краснодар». Греки выигрывают после первого тайма
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика