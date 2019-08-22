Ари: «Краснодар» может пройти дальше, вспомните «Барселону» и «ПСЖ» «Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Форвард «Краснодара» Ари, пропустивший первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее, считает, что его команда сохраняет шансы на выход в групповой этап.

«Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет, – приводит ТАСС слова 33-летнего российского нападающего. – Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ».

Напомним, «Краснодар» пропустил первый гол на 30-й минуте матча, а еще три – в последние 12 минут игры.

В сезоне-2016/2017 «Барселона» прошла «ПСЖ» после гостевого поражения (0:4), победив дома со счетом 6:1.

Добавим, что Ари не играет с 7 августа, когда получил травму в первом матче третьего квалификационного раунда с «Порту» (0:1).

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».