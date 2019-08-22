Андрей Тихонов: Не понимаю, почему при счете 0:1 «Краснодар» побежал всей командой в атаку «Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов.

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов высказался о крупном поражении от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Я не понимаю, почему «Краснодар» после 0:1 побежал всей командой атаковать, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Это же не 0:4, можно действовать спокойно, а у «Краснодара» крайние защитники побежали в атаку, и из-за этого случались обрезы».

Напомним, «Краснодар» пропустил первый гол на 30-й минуте, а еще три – в последние 12 минут матча. Дубль у «Олимпиакоса» оформил серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».