Станислав Черчесов: Поражение «Краснодара» не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано - Советский спорт
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22 августа 2019 12:38ФутболЛипкин Антон

Станислав Черчесов: Поражение «Краснодара» не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано

«Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Краснодара» от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Неприятный момент, не рядовой, – приводит ТАСС слова Черчесова, – но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано».

Напомним, «Краснодар» пропустил первый гол на 30-й минуте от испанца Мигеля Анхеля Герреро, а еще три мяча «Олимпиакос» забил в последние 12 минут игры: дубль оформил серб Лазар Ранджелович, окончательный счет в матче установил португалец Даниэл Поденсе.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».

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