Тамез отклонил предложение «Спартака» Красно-белые договорились с «Ниццой», но игрока не устроили условия личного контракта.

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Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез не перейдет в «Спартак», сообщает Get French Football News.

Adrien Tameze has decided to reject Spartak Moscow, according to RMC. https://t.co/tOzodZrjl4 — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2019

Красно-белые договорились с клубом о трансфере 25-летнего француза за десять миллионов евро и возможной выплате еще двух миллионов в качестве бонусов, однако самого игрока не устроили условия личного контракта.

Напомним, Тамез выступает за «Ниццу» с 2017 года после перехода из «Валансьена». За это время опорный полузащитник провел 78 матчей, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Добавим, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что до закрытия трансферного окна клуб приобретет еще одного игрока на позицию опорного полузащитника.