«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша «Львы» намерены получить за своего лидера 70 миллионов евро.

Загрузка...

«Спортинг» принял решение продать своего лидера – полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает AS.

По информации источника, «львы» договорились с агентом Жорже Мендешом о том, что он будет вести переговоры с другими клубами. За 24-летнего атакующего полузащитника «Спортинг» намерен получить 70 миллионов евро, и эта цена не обсуждается.

Ранее безуспешные попытки приобрести Бруну Фернандеша предпринимали «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», которых не устроили высокие запросы «Спортинга» по стоимости трансфера.

Теперь Бруну Фернандеш предложен «Реалу», однако руководство испанского клуба сейчас занято переговорами о возможных переходах бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен» и француза Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». В этой связи будущее португальца зависит от того, будут ли оформлены эти сделки.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 32 гола в 53 матчах и стал самым результативным полузащитником среди игроков всех европейских лиг.