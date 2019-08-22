Станислав Черчесов: Охватили большой круг кандидатов в сборную, чтобы заранее сделать визы В сентябре Россия сыграет в гостях с Шотландией и дома с Казахстаном.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о составе национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

«Охватили достаточно большой круг, потому что играем в Шотландии, туда нужно заранее делать визы, которые не сделать за один день, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Антон Шунин вот получил травму, поэтому выведен из числа кандидатов в сборную».

Напомним, сборная России сыграет с Шотландией 6 сентября в Глазго и с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.

После четырех туров квалификации Россия занимает второе место в группе I, опережая Казахстан и Шотландию на три очка.

Добавим, что голкипер «Динамо» Антон Шунин получил травму задней поверхности бедра в матче пятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2).