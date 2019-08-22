ЦСКА продал Кырнаца в «СКА-Хабаровск» 21-летний голкипер провел за команду один матч – с «Реалом».

ЦСКА сообщил на официальном сайте о том, что голкипер Георгий Кырнац продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске».

21-летний воспитанник клуба провел за основную команду один матч: 2 октября 2018 года в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0) на стадионе «Лужники» Кырнац вышел на замену на 90-й минуте после удаления Игоря Акинфеева. В прошлом сезоне он также помог армейцам стать победителями молодежного первенства.

После девяти туров первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Дебют Кырнаца за новую команду может состояться 25 августа в домашнем матче с «Армавиром».