Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович: Надеюсь, мы также выиграем в России

Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович подвел итоги первого матча с «Краснодаром» (4:0) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
«Я очень доволен результатом, – приводит слова 22-летнего серба официальный сайт УЕФА. – Надеюсь, мы также выиграем в России. Мне бы так хотелось. Горжусь командой».
Напомним, Ранджелович вышел на замену на 75-й минуте при счете 1:0 и за оставшееся до конца игры время оформил дубль. Нападающий выступает за «Олимпиакос» с нынешнего сезона после перехода из клуба «Раднички» (Ниш).
Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».
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