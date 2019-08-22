Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович: Надеюсь, мы также выиграем в России «Олимпиакос» крупно победил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович подвел итоги первого матча с «Краснодаром» (4:0) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень доволен результатом, – приводит слова 22-летнего серба официальный сайт УЕФА. – Надеюсь, мы также выиграем в России. Мне бы так хотелось. Горжусь командой».

Напомним, Ранджелович вышел на замену на 75-й минуте при счете 1:0 и за оставшееся до конца игры время оформил дубль. Нападающий выступает за «Олимпиакос» с нынешнего сезона после перехода из клуба «Раднички» (Ниш).

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».