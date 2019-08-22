Кубо на правах аренды перешел в «Мальорку» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 августа 2019 18:22Футбол

Кубо на правах аренды перешел в «Мальорку»

Японский хавбек «Реала» Такэфуса Кубо стал игроком «Мальорки».

Как сообщает пресс-служба «Мальорки», арендное соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что японский полузащитник - будущее мадридского клуба, и он предпочел, чтобы Кубо не уходил в аренду, а выступал за резервную команду.

Напомним, что японец перешел в «Реал» в июле 2019 года из «Токио» на правах свободного агента.

Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке Калинская нанесла поражение Томовой в квалификации US Open Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца
Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс
Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004 «Краснодар» потерпел в Пирее разгромное поражение от «Олимпиакоса» и практически лишился шансов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов. 22.08.2019 14:57 Футбол Августин Александр
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.  23.06.2019 21:00 Фигурное катание
Еще по теме:
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон Загитова представила свою новую короткую программу (фото) Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд по версии Forbes
Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте Российский владелец португальского клуба «Лейрия» рассказал о ближайшем сопернике «Спартака». 22.08.2019 14:00 Футбол Августин Александр
Гончаренко отлично подготовился к «Спартаку», но ЦСКА слишком быстро устал Разбор московского дерби. 20.08.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
18:30 Футбол В понедельник будет назван состав сборной России на матч с Шотландией и Казахстаном
18:22 Футбол Кубо на правах аренды перешел в «Мальорку»
18:12 Хоккей «Автомобилист» разгромил «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги
18:06 Паралимпиада ПКР: До старта Игр-2020, каждый российский спортсмен пройдет допинг-контроль 2-3 раза
17:49 Бокс Андре Уорд: Бой с Ковалевым будет сложнее, чем кажется Ярду
17:48 Футбол Федор Чалов: Приму любое решение. Скажут ехать в молодежку - с радостью поеду
17:22 Футбол Сергей Юран - о победной серии «Спартака»: Давайте подождем результаты матчей с «Брагой» и «Зенитом»
17:15 Футбол Продюсера видеоагентства Ruptly избили в Афинах
16:56 Паралимпиада Тренер – об участии россиян в Паралимпиаде-2020: Для нас важно, что это было озвучено официально
16:51 Футбол Андрей Канчельскис: Вызов Чалова в молодежку? Ну это смешно, у меня слов нет
16:46 Футбол Максим Деменко: После пропущенного гола можно было спокойно играть, но «Краснодар» пошел ва-банк
16:20 Футбол Дмитрий Градиленко: На меня не выходили представители МВД
16:13 Футбол Чаловым интересуются в Италии
16:06 Футбол Михаил Галактионов: Вызов Чалова? У молодежной сборной начинаются официальные матчи
16:00 Футбол Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России
15:52 Футбол ПСВ взял Митроглу в субаренду у «Галатасарая»
15:41 Футбол Максим Калиниченко: Ракицкий поставил себя выше интересов сборной
15:36 Футбол Руденко, Лебеденко и Сергеев вошли в символическую сборную девятого тура ФНЛ
15:23 Футбол Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович: Надеюсь, мы также выиграем в России
15:16 Футбол Максим Калиниченко: Не могу представить, чтобы Черчесов извинился
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика