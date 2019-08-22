Кубо на правах аренды перешел в «Мальорку» Японский хавбек «Реала» Такэфуса Кубо стал игроком «Мальорки».

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Как сообщает пресс-служба «Мальорки», арендное соглашение с 18-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что японский полузащитник - будущее мадридского клуба, и он предпочел, чтобы Кубо не уходил в аренду, а выступал за резервную команду.

Напомним, что японец перешел в «Реал» в июле 2019 года из «Токио» на правах свободного агента.