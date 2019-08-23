Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту: Мы добились, чего хотели «Брага» победила «Спартак» в квалификации Лиги Европы.

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту подвел итоги первого матча раунда плей-офф Лиги Европы со «Спартаком» (1:0) на стадионе «Мунисипал де Брага».

«Спартак» – опасная команда, – приводит A Bola слова португальца. – Они удивили нас своими перемещениями и быстрыми переходами в атаку. Они умеют пользоваться ошибками соперника.

Пока выполнена только первая часть плана. Мы хотели не пропустить и забить и добились желаемого. Но в гостях будет сложнее. «Спартак» будет играть более настойчиво. Надеюсь, мы воспользуемся свободными зонами и забьем».

Напомним, единственный гол у «Браги» забил на 74-й минуте полузащитник Рикарду Орта.

Ответный матч пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Победитель пары сыграет на групповом этапе Лиги Европы.