«Селтик» вернул голкипера Форстера - Советский спорт
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23 августа 2019 13:48ФутболЛипкин Антон

«Селтик» вернул голкипера Форстера

Британец проведет сезон в Глазго на правах аренды.

Голкипер «Саутгемптона» Фрэйзер Форстер продолжит карьеру в «Селтике» на правах аренды, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

31-летний британец уже выступал за «Селтик». В 2010-2012 годах «Ньюкасл» дважды отдавал вратаря в аренду в Шотландию, после чего продал его клубу за 2,5 миллиона евро. В 2014 году «Саутгемптон» заплатил «Селтику» за Форстера 12,5 миллиона евро.

Всего на счету голкипера 197 матчей за «Селтик» (из них 101 – «на ноль») и 157 пропущенных голов. В прошлом сезоне Форстер попал в заявку «Саутгемптона» только в пяти матчах премьер-лиги, а сыграл в одном – 4 мая с «Вест Хэмом» (0:3).

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