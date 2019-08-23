«Монако» заинтересован в приобретение Кессие - Советский спорт
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23 августа 2019 18:39ФутболЛипкин Антон

«Монако» заинтересован в приобретение Кессие

Полузащитник провел два сезона в «Милане».

«Монако» ведет переговоры о переходе полузащитника «Милана» Франка Кессие, сообщает RMC Sport.

22-летний ивуариец провел два сезона в «Милане» на правах аренды, а в нынешнее межсезонье «россонери» выкупили игрока у «Аталанты» за 24 миллиона евро.

В этой связи сумма трансфера игрока в «Монако» составит не меньше 20 миллионов, однако не исключено, что стороны договорятся и об аренде игрока.

За два сезона в «Милане» Кессие провел за клуб 96 матчей, в которых забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Ранее он также выступал в Италии за «Чезену».

В составе сборной Кот-д’Ивуара на счету Кессие 31 матч.

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