Алексей Сутормин: Решил перевести своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности

Полузащитник Алексей Сутормин рассказал о том, что после перехода в «Зенит» решил отблагодарить своего первого тренера.
Напомним, на этой неделе стало известно о том, что за 25-летнего игрока «Оренбург» получил 50 тысяч рублей от «Рубина», который спустя чуть больше недели продал его за эту же сумму в «Зенит». Из-за незначительной компенсации школы игрока получили лишь символические солидарные выплаты.
«Я попросил клуб помочь мне разобраться в ситуации, – приводит «Р-Спорт» слова Сутормина. – И сейчас решил перевести своему первому тренеру – Александру Ивановичу Грекову деньги. Он уже не работает в Академии «Строгино», но это как раз тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Я решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности».
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