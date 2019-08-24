«Милан» готов заплатить 42 миллиона евро за Корреа - Советский спорт
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24 августа 2019 08:58ФутболЛипкин Антон

«Милан» готов заплатить 42 миллиона евро за Корреа

«Россонери» сделали новое предложение по полузащитнику «Атлетико».

«Милан» сделал новое предложение «Атлетико» по переходу полузащитника Анхеля Корреа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь «россонери» готовы заплатить за 24-летнего аргентинца 42 миллиона евро, а при следующем трансфере игрока отдать «Атлетико» 30 процентов от его стоимости.

«Атлетико» пока не ответил на предложение из Италии, поскольку продолжает вести переговоры о переходе форварда «Валенсии» Родриго. Если этот трансфер состоится, то в Мадриде согласны отпустить Корреа в «Милан».

Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. За четыре сезона правый атакующий полузащитник провел за команду 188 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 28 результативных передач.

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