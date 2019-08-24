Бубнов поставил на ничью в матче «Краснодар» – «Локомотив» - Советский спорт
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24 августа 2019 11:36ФутболЛипкин Антон

Бубнов поставил на ничью в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Матч седьмого тура начнется в 19:00 (мск).

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура премьер-лиги «Краснодар» – «Локомотив»

«Перед своими болельщиками «Краснодар» выложится по полной, дабы хоть немного сгладить тягостное впечатление от разгрома в Греции, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Локомотив» находится в куда более стабильном состоянии, в частности психологическом. Однако настрой «Краснодара» и фактор своего поля не позволят «Локомотиву» увезти три очка. Прогноз – 1:1».

Напомним, в среду «Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» (0:4) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» не выигрывал у «Краснодар» в гостях с 2016 года, а оба матча на новом стадионе «быков» проиграл.

После шести туров у обеих команд по 13 очков, и они занимают второе и третье места в турнирной таблице.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 24 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).

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