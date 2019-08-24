«Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве

Отметим, что первый тайм завершился со счетом 1:1.
Молодежка «Крыльев» занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» – 12-й.
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