«Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве В матче седьмого тура молодежного первенства России «Крылья Советов» дома обыграли «Спартак» – 4:1.

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Отметим, что первый тайм завершился со счетом 1:1.

Молодежка «Крыльев» занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» – 12-й.