«Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 августа 2019 16:08ФутболКоноплев Александр

«Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве

В матче седьмого тура молодежного первенства России «Крылья Советов» дома обыграли «Спартак» – 4:1.

Отметим, что первый тайм завершился со счетом 1:1.

Молодежка «Крыльев» занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» – 12-й.

Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Донской обыграл Кинга и вышел в основную сетку Открытого чемпионата США Медведев в первом круге US Open сыграет против Гуннесварана Рублев победил Куэрри и вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь Российский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. 09.08.2019 20:00 ММА Усачев Владислав
Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте Российский владелец португальского клуба «Лейрия» рассказал о ближайшем сопернике «Спартака». 22.08.2019 14:00 Футбол Августин Александр
Россия против США. Харитонов и Минаков сразятся с Митрионом и Аялой в Bellator Российские бойцы сразятся с американцами в рамках турнира Bellator 225. Каковы шансы Сергея Харитонова и Виталия Минакова? 23.08.2019 18:48 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Первый канал покажет турнир UFC 242, где Хабиб Нурмагомедов подерется с Дастином Порье Харитонов оказался тяжелее Митриона, Минаков – легче Айялы Абдулманап Нурмагомедов: Американцы в ММА занимают первое место
Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
СКА стал слабее. Как провели трансферную кампанию клубы Запада Пока ЦСКА и «Локомотив» усиливались летом, армейцы из Петербурга потеряли ряд ключевых игроков. 20.08.2019 20:09 Хоккей Костяев Иван
Разрушитель легенд. Медведев второй раз подряд обыграл первую ракетку мира Даниил Медведев вышел в третий финал за три недели. Россиянин второй раз в сезоне одолел лидера рейтинга Новака Джоковича, приблизился к дебюту в топ-5 рейтинга, и сегодня сыграет за титул «Мастерса» в Цинциннати. Против бельгийца Давида Гоффена. 18.08.2019 07:52 Теннис Мысин Николай
Новости
16:08 Футбол «Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве
16:03 Футбол Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла
15:55 Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в Саранске
15:52 Футбол Куарежма сообщил о конфликте с президентом «Бешикташа»
15:01 Хоккей Роман Ротенберг: СКА – самый успешный клуб в Европе
14:55 Футбол Юрген Клопп: У Обамеянга нет по-настоящему слабых сторон, кроме стиля одежды
14:38 Хоккей «Сиэттл» может определиться с названием клуба к Матчу всех звезд
14:28 Хоккей Пи-Кей Саббэн: Если бы я был генменеджером, то взял бы Маркова в любой момент
14:20 Баскетбол Янис Тимма: Поскорее был собралась вся команда
14:12 Футбол «Сампдория» вновь может арендовать Дефреля у «Ромы»
14:03 Футбол «Фиорентина» предложила «Спортингу» 30 миллионов за Рафинью Диаса
13:56 Хоккей «Ванкувер» объявил о подписании контракта с голкипером Шиловым
13:47 Футбол «Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
13:39 Футбол «Тамбов» – «Динамо». Стартовые составы
13:32 Хоккей Зак Бойчак: Теперь празднования Кузнецова в стиле птички стали более понятны
12:42 Футбол «ПСЖ» готов отдать имиджевые права Дибалы его семье
12:26 Футбол Данил Круговой: Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита»
12:21 Футбол «Тоттенхэм» готов продать Эриксена за 50 миллионов фунтов
12:13 Футбол Данил Круговой: Знал, что вернусь в «Зенит»
12:08 Футбол Егор Данилкин: Призывы болельщиков к отставке Хохлова? Их можно понять
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика