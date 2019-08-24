«Динамо» сделало предложение сыну Симеоне. Тот отказался

По данным Sky Sports, футболиста все устраивает в нынешнем клубе и он не собирается никуда уходить.
Джованни – сын аргентинского футболиста и тренера Диего Симеоне.
В сезоне-2018/19 на счету форварда восемь мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Фиорентину». Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.
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