«Динамо» сделало предложение сыну Симеоне. Тот отказался Нападающий Джованни Симеоне отказался от перехода в московское «Динамо».

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По данным Sky Sports, футболиста все устраивает в нынешнем клубе и он не собирается никуда уходить.

Джованни – сын аргентинского футболиста и тренера Диего Симеоне.

В сезоне-2018/19 на счету форварда восемь мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Фиорентину». Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.