Молодежки «Ростова» и «Рубина» мячей не забили В матче седьмого тура молодежного первенства России «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» – 0:0.

Загрузка... Дончане занимают девятое место с десятью очками, а казанцы – 14-е с четырьмя. Основные команды «Ростова» и «Рубина» сыграют 25 августа.