Вингер «Бетиса» отказался от перехода в «Краснодар» и «Спартак» - Советский спорт
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25 августа 2019 10:42Футбол

Вингер «Бетиса» отказался от перехода в «Краснодар» и «Спартак»

Нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо продолжит выступать за испанскую команду.

Как сообщает Onda Cero, 28-летний левый вингер подтвердил изданию, что отказался от перехода в «Краснодар» и «Спартак», которые были заинтересованы в его трансфере.

Как отмечается, игрок полностью доволен своим положением в команде и также рад появлению нового тренера. Кроме этого полузащитник не хотел бы уходить из чемпионата Испании в более слабый чемпионат, несмотря на хорошие финансовые предложения.

Напомним, что Тельо выступает за «Бетис» с июля 2017 года после перехода из «Барселоны». С тех пор провел 75 матчей за команду из Севильи и записал на свой счет 11 забитых мячей и 13 результативных передач.

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