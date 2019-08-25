«ПСЖ» готов заплатить «Кристал Пэлас» 100 миллионов фунтов за переход Заа «ПСЖ» направит делегацию в Лондон для переговоров по трансферу нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.

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Как сообщает Mirror, руководство «ПСЖ» намерено предложить 100 миллионов фунтов за переход правого вингера лондонской команды, в случае если Неймар в летнее трансферное окно покинет состав действующих чемпионов Франции.

Отмечается, что «ПСЖ» направило специальную делегацию в Лондон, чтобы обсудить возможность осуществления сделки по Заа.

Напомним, что Заа перешел в «Кристал Пэлас» из «Манчестер Юнайтед в феврале 2015 года за 3,83 миллиона евро. В прошлом сезоне вингер провел 36 матчей за лондонскую команду во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач.

Действующий контракт Заа с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.