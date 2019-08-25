Неймар пропустит матч «ПСЖ» и «Тулузы» в чемпионате Франции Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не попал в заявку команды на игру 3-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

Добавим, что 27-летний нападающий пропустил также первые две встречи «ПСЖ» в лиге 1. По официальной версии, бразилец восстанавливается после травмы, однако СМИ связывают отсутствие Неймара в заявке команды с его уходом из клуба в ближайшее время.

Напомним, что в услугах Неймара заинтересованы сразу два испанских клуба – «Реал» и «Барселона».