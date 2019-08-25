СМИ: Сычев будет тренироваться с армянским клубом Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев будет тренироваться с армянским «Пюником», сообщает «Чемпионат».

Загрузка... Ранее в своем подкасте футболист сообщил, что готов возобновить карьеру. Ранее форвард играл за московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес». Сычев – чемпион и обладатель Кубка России.